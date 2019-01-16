Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul'da Eş Zamanlı Operasyon

2 dakika önce

İstanbul'da eş zamanlı operasyonİSTANBUL - İstanbul'da önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da eş zamanlı operasyon

İSTANBUL - İstanbul'da önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen ve özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlılara ait adreslerde aramaların sürdüğü operasyonun içeriğine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:58 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa
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