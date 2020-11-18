İstanbul'da eş zamanlı PKK operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da eş zamanlı PKK operasyonu: 8 gözaltı
18.11.2020 10:07
İstanbul'da eş zamanlı PKK operasyonu: 8 gözaltı İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul'da eş zamanlı PKK operasyonu: 8 gözaltı
İSTANBUL - İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de terör örgütü PKK'ya yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 8'i gözaltına alınarak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
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