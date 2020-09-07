İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapan kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyona havadan helikopter destek verirken adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı. Adreslere düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL
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