İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

06.04.2022 07:27
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

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Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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