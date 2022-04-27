İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

27.04.2022 06:31
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika


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