Son dakika haber | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

05.01.2021 07:42

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından il genelinde helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından il genelinde helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik şube ve özel hareket polisleri ile birlikte operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü genelinde yapılan eş zamanlı 38 adreste yapılan operasyon da 36 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1301.Sokak'ta bulunan bir adres oldu. Ekipler, bahse konu adreste detaylı arama yaptı. Evde bulunan şüpheli 2 şahıs narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Son dakika haber | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Son dakika haber | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Son dakika haber | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Son dakika haber | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Son dakika haber | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Operasyonu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika


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