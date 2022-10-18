İstanbul'da eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında - Son Dakika
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İstanbul'da eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

18.10.2022 11:51
İstanbul'da eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

İstanbul Ümraniye'de, eşi Şengül Kaya'yı temizlik yaparken çok ses çıkardığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla boğarak öldürdüğü öne sürülen sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Ümraniye'de, eşi Şengül Kaya'yı temizlik yaparken çok ses çıkardığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla boğarak öldürdüğü öne sürülen sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gürsel Kaya katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Kaya, savunmasında, 40 yıldır beraber olduğu eşiyle aralarında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını, 2019'dan bu yana yaşadığı baş ağrısı nedeniyle psikiyatristin verdiği ilaçları kullandığını söyledi.

Sabah erken saatte işten eve geldiğini belirten Kaya, "Saat 15.00 sıralarında eşim kahvaltı yapmam için beni uyandırdı. Ben kahvaltı yaparken o evi süpürmeye başladı. Baş ağrımın başlaması üzerine banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Eşim halen evi süpürmeye devam ettiğinden sessiz olmasını istedim. Cevap vermeden süpürmeye devam etti. Banyoya tekrar girip geri döndüğümde eşimi yerde yatar vaziyette buldum. Hemen uyandırmaya çalıştım. Bu sırada yaşananları hatırlamıyorum. Pişmanım." diye konuştu.

Gürsel Kaya'nın avukatı İsmail Bicioğlu ise müvekkilinin 2019'dan itibaren antidepresan ilaçları kullandığını, sanığın zaman zaman aynı rahatsızlığı bulunan ağabeyinin ilaçlarını da aldığını dile getirdi.

Eşiyle arasında geçimsizlik bulunmayan müvekkilin bu şekilde bir eylemi gerçekleştirmesi için olağan dışı gelişen bir durum ya da olayın yaşanması gerektiğini ifade eden Bicioğlu, Kaya'nın tüm tedavi evrakları temin edilerek gözlem altına alınmak suretiyle rapor tanzimi için Adli Tıp Kurumu'na sevkini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek, rapor düzenlenmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümraniye'de 40 yıllık eşi Şengül Kaya'yı (58) temizlik yaparken ses çıkardığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdüğü belirtilen Gürsel Kaya'nın (61) "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Ümraniye, Saat, Güncel, Son Dakika

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