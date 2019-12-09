İstanbul'da eşini ve kayınbiraderini vuran sanığa 15 yıl hapis cezası

Arnavutköy'de, mezarlıkta tartıştığı eşi ve kayınbiraderini silahla yaralayan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yolcu Güngören (51), mağdur Handan Güngören ile mağdur kayınbirader Haluk Bakar'ın avukatı katıldı.

Duruşmada mağdur Handan Güngören, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, eşinin tahliye olmasını istediğini söyledi.

Mağdur Haluk Bakar'ın avukatı da söz alarak, müvekkili Haluk Bakar'ın yaralanmasına ilişkin fotoğrafları mahkemeye gösterdiklerini ifade ederek, sanık Yolcu Güngören'in "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Davaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, geçen duruşmada sunduğu mütalaada 6136 sayılı yasa yönünden kısmen değişiklik yapacağını dile getirdi. Cumhuriyet savcısı, sanık Yolcu Güngören hakkında 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan dava açıldığını fakat aynı kanuna ilişkin Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve bu suçtan hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verildiğini kaydederek, bu suçtan yeniden açılan kamu davasının reddedilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Güngören, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Olay günü eşim ve abisi olan Haluk ile arka arkaya araçlarla mezar ustası ile görüşmek için mezarlığa gittim. Bana mezar ustasının mezarlıkta olduğu söylenmişti ancak ben gittiğimde usta mezarlıkta yoktu, orada Haluk Bakar bana yönelik hakaret ve tehditlerini tekrarlayınca ben tüfeği alarak ateş ettim ancak iddia edildiği gibi ben Haluk Bakar'ı sırtından vurmadım, kendisi de sol ön boşluğundan vurulduğunu ifade etmiştir. Benim kesinlikle öldürme kastım yoktur, benim peşlerinden koştuğumu iddia ediyorlar, ben ne eşimin ne de Haluk'un peşinden koşup ateş ettim."

Son sözleri sorulan sanık Yolcu Güngören önceki savunmalarını tekrar ettiğini beyan ederek, tahliyesini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yolcu Güngören'in kayınbiraderi Haluk Bakar'a yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, eşi Handan Güngören'e karşı eylemine yönelik olarak da "eşe karşı kasten nitelikli yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Yolcu Güngören hakkında, yasak nitelikli bıçak taşımak suçundan kamu davası açılmışsa da bu suç nedeniyle Gaziosmanpaşa 5. Asliye Mahkemesi'nde yargılandığı için aynı suçtan kamu davası açılmasının reddini kararlaştıran heyet, sanığın kaçma şüphesi ve aldığı cezayı dikkate alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

Arnavutköy'de 5 Temmuz 2018'de eşini ve kayınbiraderini mezarlıkta silahla yaralayan Yolcu Güngören, olay yerinden kaçmasından kısa bir süre sonra gözaltına alınmış, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yolcu Güngören'in "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından hapisle cezalandırılması istenmişti.