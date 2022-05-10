İstanbul'da eşini ve üvey kızını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 30 yıl hapis cezası - Son Dakika
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İstanbul'da eşini ve üvey kızını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 30 yıl hapis cezası

10.05.2022 11:08
İstanbul'da eşini ve üvey kızını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 30 yıl hapis cezası

Avcılar'da yere düşen fotoğraftan dolayı tartıştığı eşini ve üvey kızını bıçakla yaralayan sanığa "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından toplam 30 yıl hapis cezası verildi.

Avcılar'da yere düşen fotoğraftan dolayı tartıştığı eşini ve üvey kızını bıçakla yaralayan sanığa "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından toplam 30 yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş ile tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Çakmaktaş'ın her iki müştekiye karşı gerçekleştirdiği eyleminin "öldürmeye teşebbüs" niteliğinde olduğunu belirtti.

Mütalaada, sanığın müştekilere yönelik "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Söz verilen sanık Çakmaktaş, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın suç tarihinde eşi olan müşteki Emine Demirel'e karşı eyleminin "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçunu oluşturduğunu belirtti.

Bu nedenle sanık Çakmaktaş'a 17 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, takdiri indirim maddelerini uygulamadı.

Sanık Çakmaktaş'ın müşteki Özge Gökbayrak'a karşı eyleminden dolayı da "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Sanığı toplam 30 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 21 Ocak'ta sanık Mehmet Çakmaktaş'ın evinde alkol aldığı sırada üvey kızı Özge Gökbayrak ile komidinin üzerindeki fotoğrafın yere düşmesi sebebiyle tartışmaya başladığı ve onu darbettiği, bu sırada o dönem resmi nikahlı eşi olan müştekinin ayırmak için araya girdiği anlatılmıştı.

Sanığın Özge Gökbayrak'ı birden fazla bıçak darbesiyle "hayati tehlike yaratıp basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" biçimde yaraladığı, kızını kurtarmaya çalışan müştekiyi de aynı bıçakla saldırarak yaralanmasına neden olduğu ifade edilen iddianamede sanığın, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Cumhuriyet, Mahkeme, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da eşini ve üvey kızını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 30 yıl hapis cezası - Son Dakika
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