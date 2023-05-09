Eşiyle tartıştı, balkondan kendini attı! Kocası gözaltında - Son Dakika
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Eşiyle tartıştı, balkondan kendini attı! Kocası gözaltında

09.05.2023 23:56

Esenyurt'ta eşiyle tartışan ve kendini balkondan atan kadın yaşamını yitirdi. Yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz pazar günü Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşanan olayda eşiyle arasında tartışma çıkan 21 yaşındaki Çağla G. isimli genç kadın, tartışmanın ardından balkondan aşağı atladı. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar, yerde yatan kadını fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri kadının eşini gözaltına alırken, genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR KIZIN YERDE YATTIĞINI GÖRDÜM"

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakini Nahit Kaptan, "Gece saatlerinde evde oturduğumuz sırada polis ve ambulans sesi duyduk. Hemen aşağı indim ve bir kızın yerde yattığını gördüm. Yetkililer bizi yaklaştırmadı ama ben 4-5 metre uzaktan yerde yattığını gördüm. Daha sonrasında ambulans aldı götürdü. Ölü müydü, sağ mıydı bilemiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle tartıştı, balkondan kendini attı! Kocası gözaltında - Son Dakika


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