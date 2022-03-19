İSTANBUL'DA ESKİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ, İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL'un Bakırköy ilçesinde, bir alışveriş merkezinin otoparkında eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) tüfekle vurarak öldürüp, ardından aynı silahla intihar eden Murat Bayırköylü (21), memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı eski sevgilisi Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sönmez'i hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yağmur Sönmez de hayatını kaybetti. Murat Bayırköylü'nün ise olay yerinde öldüğü tespit edildi.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Bayırköylü'nün cenazesi memleketi İzmir'in Bergama ilçesine gönderildi. Ailesinin tek çocuğu olan Bayırköylü için bugün ikindide Bergama Yeni Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Bayırköylü'nün hakim annesi İsmihan Boza ve Bakırköy Başsavcı Vekili olan babası Muhittin Bayırköylü'nün yanı sıra akrabaları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazının ardından Murat Bayırköylü'nün bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Bergama Mezarlığı'nda götürülüp, toprağa verildi.