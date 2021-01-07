İstanbul'da esnafı şaşırtan mandalina ve ıspanak hırsızlığı kamerada - Son Dakika

İstanbul'da esnafı şaşırtan mandalina ve ıspanak hırsızlığı kamerada

07.01.2021 09:23
İstanbul'da esnafı şaşırtan mandalina ve ıspanak hırsızlığı kamerada, System.String[]

Esenler'de bir şahıs müşteri gibi geldiği marketin manav reyonunda poşetlerine mandalina ve ıspanak doldurduktan sonra cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı.

Esenler'de bir şahıs müşteri gibi geldiği marketin manav reyonunda poşetlerine mandalina ve ıspanak doldurduktan sonra cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, işyeri sahibi Süleyman Çavdar, "Çalınan mandalina ve ıspanak olunca biz çok şaşırdık" dedi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs öğle saatlerinde Süleyman Çavdar'ın sahibi olduğu markete geldi. Şahıs ardından manav reyonuna yönelerek eline poşet aldıktan sonra mandalina ve ıspanak doldurmaya başladı. İki poşeti de ağzına kadar dolduran şahıs ardından etrafı kolaçan etti. Kimsenin gelmediğini gören şahıs poşetleri aldıktan sonra cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı.

"Çalınan mandalina ve ıspanak olunca biz çok şaşırdık"

Olayın ardından manav reyonundaki müşterinin kasaya gelmediğini gören Çavdar, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yaptığı incelemede ise şahsın meyve ve sebzeleri poşetlere doldurup kaçtığını belirledi. Olayla ilgili konuşan Süleyman Çavdar, "Çalınan mandalina ve ıspanak olunca biz çok şaşırdık. Çünkü biz ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Şahıs müşteri gibi gelmiş normal alışverişini yapmış. Bir taraftan kameraları bir taraftan da içeriyi izliyor. Ondan sonra telefonunu çıkartıp konuşuyormuş gibi gidiyor. Yani ıspanakla mandalina nedir arkadaş. Biz buna şaşırdık. Bu kadar adi bir hırsızlık olması garibimize gitti. Çuvalla kestanemiz, pirincimiz de çalındı. Bunlar geçmişte yaşadığımız şeyler" dedi. - İSTANBUL

Esenler, Manav, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da esnafı şaşırtan mandalina ve ıspanak hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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