İstanbul'da esnafın başı yeni bir hırsızlık çetesi ile dertte - Son Dakika

İstanbul'da esnafın başı yeni bir hırsızlık çetesi ile dertte

Hırsızlık çetesinin akıllara durgunluk veren yöntemi kameralara yansıdı

Tanıyor gibi yapıp emanet bırakıyorlar, sonra da çalıyorlar

İSTANBUL - İstanbul'da hırsızlık çetesi internetten sipariş ettikleri teknoloji aletlerini "seni tanıyorum" diyerek esnafa yönlendiriyor. Ardından ödemeyi almak için esnafın yanına gelen firma yetkilisini de telefonla arayarak başka bir adrese yönlendiren çete, yetkili esnafın yanından ayrıldığı anda ürünü alarak kayıplara karışıyor. Akıllara durgunluk veren yöntemi kameralara yansıdı.

İstanbul'da son zamanlarda yeni çıkan bir hırsızlık çetesi esnafı çileden çıkardı. Edinilen biliye göre, çetenin hırsızlık yönetimi şöyle işliyor; internet üzerinden başta bilgisayar olmak üzere birçok teknolojik aletleri sipariş eden çete, ardından gözüne kestirdiği bir esnafı arıyor. Çeşitli söylemlerle esnafla yakınlık kuran çete, ardından kendisine gelecek bir kargoyu esnafın adresine yönlendiriyor. Çetenin sipariş ettiği ürün kargoyla esnafa geliyor. Daha sonra çetenin ürün siparişi verdiği firmanın yetkilisi de esnafın iş yerine yönlendiriliyor. Çeteden habersiz esnaf ve firma yetkilisi buluşunca, hırsızlık çetesi tekrardan arıyor ve yetkiliye parayı alması için başka bir adres veriyor.

Hırsızlık çetesinden bir kişi içeriye girip ürünü alıp uzaklaşıyor

Firma yetkilisi esnafın yanından ayrılıp kendisine söylenilen adrese geçtiği sırada bir kişi esnafın yanına gelip kendisine bir paketin geldiğini söylüyor. Esnaf da ürünü çete üyesine veriyor. Şahıs ürünü aldıktan sonra hızla ortadan kayboluyor. Firma yetkilisi de gittiği adreste hiç kimseyi bulamıyor. Ürünü aldıktan sonra şahıslar telefonlarını kapatarak kayıplara karışıyor. Firma yetkilisi esnafın yanına geldiğinde ürünün alındığını öğrenince dolandırıldığını anlıyor.

Esenler'de esnaflık yapan Muhittin Çavdaroğlu bu çetenin tuzağına düştü. Çavdaroğlu o anları anlatarak, "Akşam saatlerinde biri beni aradı bana 'ben karşı apartmanda oturuyorum, bana bir bilgisayar gelecek sana bırakabilir miyim?' dedi. Bende tamam dedim. Sonda bilgisayarı biri getirdi. Ona da 200 metre ilerde benim ofis var oraya gel paranı al demiş. Çocuk gittiğinde başka biri içeri girip, bizim elemana bilgisayarı almaya geldiğini söyleyip alıp gitti. Diğer çocuk geldiğinde bilgisayarının alındığını duyunca 'eyvallah dolandırıldım' dedi. Polis ekipleri de böyle bir çetenin çıktığını gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi" diye konuştu.

Polis ekipleri son zamanlarda ortaya çıkan bu hırsızlık çetesinin çökertilmesi için çalışmalara başladı.