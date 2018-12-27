İstanbul'da Esrarengiz Tünel !
30 dakika önce
İstanbul Üsküdar'da bir vatandaşın aracının arka lastiğinin göçüğe saplanmasıyla bölgede bir tünel tespit edildi.
İstanbul Üsküdar
'da bir vatandaşın aracının arka lastiğinin göçüğe saplanmasıyla bölgede bir tünel tespit edildi. 400 metre uzunluğundaki tüneli kimin kazdığı ekipler tarafından araştırılırken, tünel belediye ekiplerince kapatıldı.
Üsküdar Bahçelievler Mahallesi
Miraç Sokak'ta önceki sabah bir vatandaşın işe gitmek için bindiği arabasının tekerleği göçüğe saplandı. Komşularının yardımıyla aracını kurtaran vatandaş, durumu yetkililere bildirdi. Yapılan araştırmada göçüğün nedeninin bir tünel olduğu ortaya çıktı. Yetkililer hemen araştırma yaparken, tünel kapatıldı. Tünelin uzunluğunun 400 metre olduğu ve 1 metre 20 cm uzunluğunda bir kişinin rahatlıkla tünele girebileceği belirtildi. Vatandaşlar, "Araba
düştü, kaçak kanalizasyon hattı olduğu tespit edildi. 1 metre 20 cm uzunluğunda biri rahatlıkla girebilir" dedi. Yetkililer tüneli kimin kazdığını araştırıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:51 Kaynak: İHA
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