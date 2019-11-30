Son Dakika Haberleri: İstanbul'da eşsiz gün batımı manzarası havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel İstanbul'da eşsiz gün batımı manzarası havadan görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da eşsiz gün batımı manzarası havadan görüntülendi

6 saat önce

İSTANBUL'da yağmur bulutları ile birlikte ortaya çıkan gün batımı görenleri kendine hayran bıraktı.

İSTANBUL'da yağmur bulutları ile birlikte ortaya çıkan gün batımı görenleri kendine hayran bıraktı. Seyrine doyum olmayan eşsiz manzara, havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün gün boyunca etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Zaman zaman kendini gösteren güneş, gündüz saatlerinde yağmur bulutlarının arasında kayboldu. Akşama doğru ise gün batımı sırasında güneş ışıklarının yağmur bulutları arasından kızıla bürünmesi eşsiz bir manzara ortaya çıktı.

Beyoğlu'ndan bakıldığında, Fatih'teki tarihi yarımada ve Haliç'in güzelliğine güzellik katan gün batımı, adeta bir tabloya dönüştü. Hilal şeklinde görülen ay da bu güzel manzaraya eşlik etti. Seyrine doyum olmayan eşsiz manzara DHA tarafından havadan da görüntülendi.

İstanbul'da eşsiz gün batımı manzarası havadan görüntülendi

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi İBB Başkanı'nın engelliler merkezi yapmak istediği İSKİ'ye ait arazi, Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 08:41:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da eşsiz gün batımı manzarası havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]