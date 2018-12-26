Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Eşsiz Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

İstanbul'da Eşsiz Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

39 dakika önce

İstanbul'da yer yer etkili olan kar yağışı güneşin gözükmesiyle eşsiz manzaralar meydana getirdi.

İstanbul'da Eşsiz Kar Manzarası Havadan Görüntülendi, System.String[]
İstanbul'da yer yer etkili olan kar yağışı güneşin gözükmesiyle eşsiz manzaralar meydana getirdi. Bir kısmı güneşli bir kısmı yoğun kar yağışı olan İstanbul'un havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başlamıştı. Yer yer yoğun kar yağışı görülen İstanbul'da güneşin bulutların arasından belirmesiyle eşsiz manzaralar oluştu. Bir yandan kar yağarken bir yandan güneşin bulutların arasından yeryüzüne vuran ışık kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde şehrin bir yanında yoğun kar yağışı olurken bir yanında ise güneş açtığı görülüyor. Ardından kar yağışının yoğun bir şekilde etkisinin arttırdığı ve gökdelenleri sardığı görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:35 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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