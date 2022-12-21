Göğüslerini küçültmek isteyen kadın, ameliyat masasından kalkınca gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Göğüslerini küçültmek isteyen kadın, ameliyat masasından kalkınca gözlerine inanamadı

21.12.2022 12:01

İstanbul'da estetik ameliyatı yaptıran İranlı Neda Hanım, iddialara göre sahte bir doktor tarafından ameliyat edilmesi nedeniyle göğüslerini tamamen kaybetti. Bacaklarından da sorunlar yaşayan kadın, 15 tane daha ameliyat geçirmesine rağmen düzelme gösteremedi.

İranlı Neda adlı kadının göğüslerini küçültmek için ameliyat girmesinin ardından adeta hayatı kabusa döndü. Göğüslerini kaybeden kadın, sağlığını da kaybetme riski ile karşı karşıya.

SOSYAL MEDYADAN BULDULAR

Kadının iddiasına göre kocası sosyal medyadan bir estetisyen buldu. İstanbul Sultangazi'de bulunan kliniğe gittiler ve Neda Hanım 60 bin lira karşılığında ameliyat oldu. Ameliyat sonrası ise İranlı kadının hayatı kabusa döndü. Memelerini tamamen kaybeden kadın, bacaklarından da büyük sorunlar yaşadı. 15 operasyon daha geçiren kadın, düzelemedi. İranlı Neda Hanım'ın iddiasına göre o operasyonları da sahte bir doktor yaptı. Tüm bunlar yaşanırken Neda Hanımla eşi de boşandı. İddiaya göre boşandığı kocası da hastaneye ortak oldu.

Göğüslerini küçültmek isteyen kadın, ameliyat masasından kalkınca gözlerine inanamadı

"GÖĞÜSLERİM AYNI ERKEK GİBİ"

Show Haber'de yer alan habere göre yaşadıklarını anlatırken zorlanan İranlı Neda, "Ne protezim var, ne bir şey. Memelerim aynı erkek gibi. Çok ağrım var. Bacaklarım çok fena oldu. Yaralarım var, maalesef kötü yaralar. Acil tedavi istiyorum." diye konuştu.

Göğüslerini küçültmek isteyen kadın, ameliyat masasından kalkınca gözlerine inanamadı

"BİRAZ KÜÇÜLTMEK İSTEDİ"

Neda Hanım'ın kızı ise şu ifadeleri kullandı: "Biraz küçültmek istedi. Instagram'dan annemin kocası bulmuş. Sürekli hata olamaz. Akciğeri kötü oldu. Safra kesesini tamamen çıkardılar. Herkes güzellik için oraya gidiyor zaten ondan sonra hayatı mahvoluyor. Ameliyat odasına da annem gitmedi. Normal odada orada dikiş yaptı. Tedavi yapıyoruz geçecek ama her gün düşüyordu zaten. Bizden habersiz, annem habersiz annem ameliyattan çıktı kendine geldi. Memelerim acıyor dedi. Bir yorganı açtı dedi ki memelerim nerede?"

Göğüslerini küçültmek isteyen kadın, ameliyat masasından kalkınca gözlerine inanamadı

"SURİYE'DE LABORANT OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ"

Neda Hanım'ın avukatı Begüm Merve Açıkgöz ise konuyla ilgili "Bu kişinin Suriye'de laborant olduğu ve hastanede de hizmetli personel olarak sigortasının olduğunu tespit ettik. Videolarda da Neda Hanım'a müdahalelerde bulunduğu açıkça görülüyor. Göğüs protezinin zehirli bir protez olduğunu tespit ettik. Müvekkilimin vücudunda, göğüslerinde her yerde dikiş izi, göğüs uçlarını tamamen kaybetti, bacakları simsiyah." ifadelerini kullandı.

Hem sahte doktorun eline düşen hem de kocasından darbe yiyen talihsiz kadın çaresiz kaldı. Ameliyatın yapıldığı klinik ise hala hizmette. İranlı kadın, sahte doktorun yakalanmasını ve kliniğin de kapatılmasını istiyor.

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