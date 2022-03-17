Et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

17.03.2022 10:34

İstanbul Avcılar'da et işleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Avcılar'da et işleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cihangir Mahallesi Şehit Komando Onbaşı Uğur Hancı Sokak'ta faaliyet gösteren et işleme fabrikasında elektrik sayaçlarının bulunduğu bölümde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrika çalışanları, iş yerinden kısa sürede tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
Et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
Et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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