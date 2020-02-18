İstanbul'da et ve et ürünleri denetimi - Son Dakika

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Denetlenen iş yerlerinden analiz için numune alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.