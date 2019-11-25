Son Dakika Haberleri: İstanbul'da et ve et ürünleri üretim yerlerine denetim
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İstanbul'da et ve et ürünleri üretim yerlerine denetim

6 saat önce

Türkiye genelinde eş zamanlı et ve et ürünlerine yönelik gıda denetimi başladı.

İstanbul'da et ve et ürünleri üretim yerlerine denetim, System.String[]

Türkiye genelinde eş zamanlı et ve et ürünlerine yönelik gıda denetimi başladı. Bahçelievler'de tesislerini gezen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve beraberindeki uzman ekip, etlerin ısı değerlerini kontrol ederek, numune aldı. Denetimler hakkında bilgi veren Karaca, "2019 yılında yaklaşık olarak 195 bin denetim yaptık. Bu denetimlerimizin sonucunda yaklaşık olarak 4 bin 500 işletmeyi 26 milyon 454 bin TL para cezası uyguladık" dedi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 hafta boyunca Türkiye genelinde 81 ilde sürecek olan denetim bugün başladı.


"Denetim Seferberliği" sloganı ile gıda güvenirliliğini sağlamak amacıyla üretim, satış ve toplu tüketim yerleri 6 gün boyunca denetlenecek. İstanbul Bahçelievler'de tesisleri gezen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve beraberindeki uzman ekip, etlerin ısı değerlerini kontrol ederek, numune aldı. Ayrıca, üretim yerinin hijyenik olup olmadığına da dikkat edildi.


2019 yılında 26 milyon 454 bin 339 TL idari para cezası uygulandı


Denetim sonrasında standartlara uymayan işletmelere cezai yaptırım uygulanacak. İstanbul'da 2019 yılında 190 bin 698 resmi kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde 6 bin 135 numune alınıp, 539 işletmede uygunsuzluk tespit edildi. Yapılan resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilen 4 bin 498 işletme hakkında 26 milyon 454 bin 339 TL idari para cezası uygulandı. 59 işletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.


"İstanbul'da 758 denetçimizle 39 ilçemizde gıda denetimine başladık"


Denetim hakkında bilgi veren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Biz bu hafta bakanımız Bekir Pakdemirli 'nin talimatıyla ürün bazlı denetimlere başladık. Bugün ülke genelinde 81 ilde aynı zamanda aynı anda et üreten ve işleyen işletmelere girdik. İstanbul'da 758 denetçimizle 39 ilçemizde gıda denetimine başladık. Bahçelievler'de beyaz et ve kırmızı et işleyen bir işletmedeyiz. İşletmemizin beyaz et kısmından başlayarak denetimleri gerçekleştirdik. İşletmelerde asgari teknik hijyen şartlarına, bakanlık onayına, istihdamı zorunlu dediğimiz veteriner hekim ve işletmelerin İSO belgelerine uygunluğuna bakıyoruz. Burada kırmızı et ürününden numune aldık. Bu numunemiz de yine tahliller yapacağız. Sakatat ve mikrobiyolojik açıdan herhangi bir olumsuzluk olup olmadığına bakıyoruz. İşletmelerimizde yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık" diye konuştu.


"Denetim sonucu 4 bin 500 işletmeye 26 milyon 454 bin TL para cezası uyguladık"


Denetimlerdeki rakamlar hakkında bilgi veren Karaca, "Biz İstanbul'da her zamanki gibi rutin denetimlerimize devam ediyoruz. Sadece İstanbul'da 115 bin işletme var. Bu işletmelerde 2019 yılında yaklaşık olarak 195 bin denetim yaptık. Bu denetimlerimizin sonucunda yaklaşık olarak 4 bin 500 işletmeyi 26 milyon 454 bin TL para cezası uyguladık. 59 işletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu gıda denetimlerimiz bakanlığımızca İl Müdürlüğümüzün 758 denetçimizle 7 gün 24 saat devam etmektedir. İstanbul genelinde bakanlığımız onaylı et ve et ürünleri üretme işletme sayısı 500'dür. Yarın ve ondan sonraki günler ürün bazlı denetimlerimiz devam edecek. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz eğer bir işletmede bir sorunla karşılaştıklarında ALO 174 gıda hattına bildirdikleri takdirde 15 gün içerisinde gerekli işlemleri yapıyoruz. Tüketicinin sağlıklı ürün yiyebilmesi için her zaman onların yanındayız tüm aşamaları takip ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
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