İstanbul'da etil alkolden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da etil alkolden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika

İstanbul'da etil alkolden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

7 saat önce

İstanbul'da son bir haftada etil alkol tüketimi sonucu ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

İstanbul'da etil alkolden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi, System.String[]

İstanbul'da son bir haftada etil alkol tüketimi sonucu ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. Olayda 7 zanlı gözaltına aldı.


Edinilen bilgilere göre İstanbul'da Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin, etil alkol tüketiminden dolayı zehirlenerek ölenlerin sayısının 15'e yükseldi. Önceki gün gerçekleşen alkol zehirlenmelerinde 5'i Zeytinburnu'nda, 5'i Başakşehir'de, 2'si Güngören'de, 2'si Esenyurt ile 1'i Fatih'te olmak üzere Türkmensitan uyruklu toplam 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


Alkol zehirlenmelerine bağlı olarak 60'a yakın kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Emniyet ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin polisteki sorguları devam ediyor. - İSTANBUL

Türkmenistan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:17 Kaynak: İHA

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