İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle vapurlar güçlükle ilerledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle vapurlar güçlükle ilerledi - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle vapurlar güçlükle ilerledi

7 saat önce

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle vapurlar güçlükle ilerledi, System.String[]

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Boğaz'da seyreden vapur ve teknelerin fırtına nedeniyle güçlükle ilerlediği görüldü. İstanbul Şehir hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullulara şiddetli fırtına uyarısında bulunmuştu. Fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Şehir hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi. Sabah saatlerinde bazı İstanbul Şehir hatları seferleri kontrollü bir şekilde yapıldı. Denizde seyreden yolcu vapurlarının ve teknelerin fırtına nedeniyle güçlükle ilerlediği görüldü. - İSTANBUL

İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik
İstanbul'da asker uğurlama terörü kamerada İstanbul Barosu Atakan Kayalar'a hakaret ve tehdit edenlere suç duyurusunda bulundu İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Kanal İstanbul" yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:37:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle vapurlar güçlükle ilerledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]