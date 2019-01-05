Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Etkili Olan Kar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

İstanbul'da Etkili Olan Kar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından beklenen kar Silivri'de etkili olmaya başladı.

İstanbul'da Etkili Olan Kar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından beklenen kar Silivri'de etkili olmaya başladı. Silivri Çayırdere Köyünde etkili olan kar yağışı havadan çekilen görüntülerde eşsiz manzaralar oluşturdu.

Silivri Çayırdere Köyü'nün ve tren yolunun kar kaplamış halinin havadan çekilen görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde beyaz örtüye bürünmüş köyün görüntüsü kendine hayran bıraktı. Tren yolunun karların arasında uzun bir şekilde belirirken çam ağaçları ise eşsiz görüntüler oluşturdu. Köylüler soğuk havaya rağmen su doldurmak için köyün çeşmesinin yanına gittiler. Yoğun kar yağışı sebebiyle belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmaya başladı. Köyde kapanan herhangi bir yol bulunmazken İBB'ye bağlı ekipler, 150 personel,34 Pito,12 Grayder, 12 kepçe, 4 Loder,1 Ponny, 35 Traktör bıçağı ile görev başında bekliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:18:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Etkili Olan Kar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]