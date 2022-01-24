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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

24.01.2022 10:05
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ara yollarda sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bir vatandaş soğuktan donan araç kapısına sıcak su dökerek açtı.

İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava sabah saatlerinde dondurucu soğuk ve yollarda don olarak etkisini gösterdi. İş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, dondurucu soğuktan korunmak için mücadele verdi. Buz tutan yollarda hem sürücüler hem de yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücülerin patinaj çektiği görünürken bazı yayalar da yolda yürümekte güçlük çekti. Bir vatandaş, dondurucu soğuktan etkilenerek donan araç kapısı sıcak su dökerek açmaya çalıştı. Garajı olmayan araç sürücüleri ise araçlarını temizlerken zorlandı.

Cem Güney isimli vatandaş, "Havalar soğuk, arabamın kapısı donmuş açmaya çalıştım, 10 -15 dakikadır uğraşıyorum. Galiba aracı temizlemem de yarım saatimi alır. İklim değişiyor, İstanbul yazın su sıkıntısı çekiyor. Karın yağması tabi güzel bir olay. Sürücülerin dikkat etmesi lazım. Kış lastiği takmaları ve sürat yapmamaları gerekiyor böyle havalarda ayrıca, fren kullanmamaları freni unutmaları lazım. İstanbul'da sürücüler kar yağınca zorlanıyor. Nedeni, alışkın olmadığımız, malum her sene kar yağmıyor " dedi. - İSTANBUL

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

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İstanbul, Tragger, kar, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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