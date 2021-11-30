İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan lodos, Çatalca'daki seraları vurdu. Bölgede seracılıkla uğraşan birçok çiftçinin ürünü zarar gördü.

Dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan fırtına, saat 14.00 sıralarında, Kızılcaali Mahallesinde bulunan seraları vurdu. Fırtınanın çok şiddetli olmasından dolayı seralar kullanılamaz hale geldi.

Fırtınada zarar gören seranın sahibi Can Gagaloğlu "Dün saat 14.00 sıralarında lodos fırtınasıyla seralarımız bu hale geldi, ürünlerimiz içinde zayi oldu. Sabah saatlerinde il tarım müdürümüz geldi sağ olsunlar, yanımızda olduğunu belli etti. Tutanaklar tutuldu. İnşallah önümüzdeki süreçte devletimizin de yardımlarıyla bir an önce zararımız giderilir ve işimizin başına döneriz" şeklinde konuştu.

Zarar gören çiftçilerden Onur Demir ise; "Dün saat bir buçuk iki sıralarında kuvvetli lodosun etkisiyle seralarımız büyük zarar gördü. Sağ olsunlar bu sabahın erken saatlerinde il tarım müdürümüz geldi, yerinde incelemelerde bulundu. Yardımlarını bekliyoruz, mağduruz. Köyümüzde çok sayıda sera zarar gördü" ifadelerini kullandı.

(Şaban Tektaş/ İHA)