Üye Girişi
İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu

30.11.2021 15:43
İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu

İstanbul'da etkili olan lodos, Çatalca'daki seraları vurdu.

İstanbul'da etkili olan lodos, Çatalca'daki seraları vurdu. Bölgede seracılıkla uğraşan birçok çiftçinin ürünü zarar gördü.

Dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan fırtına, saat 14.00 sıralarında, Kızılcaali Mahallesinde bulunan seraları vurdu. Fırtınanın çok şiddetli olmasından dolayı seralar kullanılamaz hale geldi.

Fırtınada zarar gören seranın sahibi Can Gagaloğlu "Dün saat 14.00 sıralarında lodos fırtınasıyla seralarımız bu hale geldi, ürünlerimiz içinde zayi oldu. Sabah saatlerinde il tarım müdürümüz geldi sağ olsunlar, yanımızda olduğunu belli etti. Tutanaklar tutuldu. İnşallah önümüzdeki süreçte devletimizin de yardımlarıyla bir an önce zararımız giderilir ve işimizin başına döneriz" şeklinde konuştu.

Zarar gören çiftçilerden Onur Demir ise; "Dün saat bir buçuk iki sıralarında kuvvetli lodosun etkisiyle seralarımız büyük zarar gördü. Sağ olsunlar bu sabahın erken saatlerinde il tarım müdürümüz geldi, yerinde incelemelerde bulundu. Yardımlarını bekliyoruz, mağduruz. Köyümüzde çok sayıda sera zarar gördü" ifadelerini kullandı.

(Şaban Tektaş/ İHA)

İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu
İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu
İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu
İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu
İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu

İstanbul, Fırtına, Tarım, Lodos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi 17:07 Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı 16:17 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Terminalin su alan asma tavanı çöktü, görevli mucize eseri kurtuldu! O anlar kamerada 15:41 Terminalin su alan asma tavanı çöktü, görevli mucize eseri kurtuldu! O anlar kamerada Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!

Son Dakika Haberleri
17:06 Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi
16:57 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu
16:26 10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!
16:21 Son dakika: Zamların ardından motorinin fiyatı 44 kuruş düştü!
16:21 Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: Yalanın siyaseti başroldeydi
16:20 Beşiktaş, Melo'nun hocası Ferreira ile görüşüyor
16:16 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
16:08 Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım
15:56 Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin damadı hakkında rüşvet iddiası!
15:46 Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz!
73 yaşındaki eşini döverek tanınmaz hale getirdi 73 yaşındaki eşini döverek tanınmaz hale getirdi         
17:09
10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu         
16:58
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak         
15:51
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 17:16:32. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement