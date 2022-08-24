SAĞANAK YAĞIŞ TAKSİM'DE VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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SAĞANAK YAĞIŞ TAKSİM'DE VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

24.08.2022 22:49
SAĞANAK YAĞIŞ TAKSİM'DE VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış, Taksim'deki vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış, Taksim'deki vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

İstanbul beklenen sağanak yatış etkili oluyor. Beyoğlu Taksim'de, yağmura yakalanan vatandaşlar, yürümekte güçlük çekti. Şemsiyesi olmayanlar, ıslanmamak için metro istasyonu girişinde ve dükkanların saçaklarının altında bekledi. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken vatandaşların boş taksi bulmakta güçlük çektiği görüldü.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAĞANAK YAĞIŞ TAKSİM'DE VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SAĞANAK YAĞIŞ TAKSİM'DE VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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