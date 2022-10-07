İstanbul'da sağanak yağış yoğun trafiğe sebep olurken yağışla beraber ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak yağış yoğun trafiğe sebep olurken yağışla beraber ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu

07.10.2022 07:50

İstanbul'da sağanak yağış yoğun trafiğe sebep olurken yağışla beraber ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da sağanak yağış yoğun trafiğe sebep olurken yağışla beraber ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun etkisiyle yoğun trafik oluşurken işe gitmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sağanak yağışın durmasıyla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı ise kartpostallık görüntüler oluştururken, kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına bir polis aracı da karıştı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. İl genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan E-5 Ankara istikameti Halıcıoğlu mevkiinde de zincirleme trafik kazası yaşandı. Kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına bir polis aracı da karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle E-5 Ankara istikametinde kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Öte yandan yağmurun etkisiyle yoğun yaya trafiği de oluştu.

Sağanak yağışın durmasıyla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sağanak yağışın durmasıyla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı ise kartpostallık görüntü oluşturdu. Gökkuşağını gören vatandaşlar ise bu güzel anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdiler.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sağanak yağış yoğun trafiğe sebep olurken yağışla beraber ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak yağış yoğun trafiğe sebep olurken yağışla beraber ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu - Son Dakika
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