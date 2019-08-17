İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri...
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:21 Kaynak: İHA
'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy
sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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