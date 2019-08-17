Son Dakika Haberleri: İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi.
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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi.

52 dakika önce

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi., System.String[]
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi. - İSTANBUL
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:36 Kaynak: İHA
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