Son Dakika Haberleri: - İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi.
Son Dakika Genel Haber

- İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi.

1 saat önce

- İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi.

- İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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