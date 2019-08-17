- İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi.
1 saat önce
- İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
- İstanbul
'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi.
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