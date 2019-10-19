İstanbul'da etkili olan sis drone ile görüntülendi
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İstanbul'da etkili olan sis, drone ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
İstanbul'da etkili olan sis, drone ile görüntülendi. Sis nedeniyle gökdelenler adeta kayboldu.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu. Yoğun sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası, drone ile havadan görüntülendi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü. - İSTANBUL
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