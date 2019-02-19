Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Etkili Olan Sis Drone ile Havadan Görüntülendi

İstanbul'da Etkili Olan Sis Drone ile Havadan Görüntülendi

1 saat önce

İstanbul'da etkili olan sis, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da Etkili Olan Sis Drone ile Havadan Görüntülendi, System.String[]
İstanbul'da etkili olan sis, drone ile havadan görüntülendi. Sis nedeniyle gökdelenler adeta kayboldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu. Yoğun sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası, drone ile havadan görüntülendi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:46 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, 3. Sayfa
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