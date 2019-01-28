İstanbul'da Etkili Olan Sis Havadan Görüntülendi

İstanbul'da etkili olan sis havadan görüntülendi Sis altında kalan İstanbul manzarası hayran bıraktıİSTANBUL - Sis altında kalan İstanbul'un muhteşem manzarası hayran bıraktı.

İstanbul'da etkili olan sis havadan görüntülendi

Sis altında kalan İstanbul manzarası hayran bıraktı



İSTANBUL - Sis altında kalan İstanbul'un muhteşem manzarası hayran bıraktı. Griye bürünen deniz ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sisler altındaki kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis şehrin bir kısmını kapladı. Sisler altında kalan İstanbul'da seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nin bir kısmı yoğun sis nedeniyle flu bir görünüm kazandı. Bulutlar nedeniyle gri renge bürünen denize yansıyan güneş ışıkları ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Şehrin bir çok yerinde etkili olan yoğun sis,dev gökdelenlerinde bir kısmını kapladı.

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