İstanbul'da Etkili Olan Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - İstanbul

- Etkili olan sis Yaşanan yoğunlıktan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, şehir hatları vapurları ile özel işletmelere ait tekne seferlerinde aksamalar yaşandı.

- Etkili olan sis

Yaşanan yoğunlıktan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, şehir hatları vapurları ile özel işletmelere ait tekne seferlerinde aksamalar yaşandı.

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