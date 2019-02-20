İstanbul'da Etkili Olan Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - İstanbul
1 saat önce
- Etkili olan sis Yaşanan yoğunlıktan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, şehir hatları vapurları ile özel işletmelere ait tekne seferlerinde aksamalar yaşandı.
- Etkili olan sis
Yaşanan yoğunlıktan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, şehir hatları vapurları ile özel işletmelere ait tekne seferlerinde aksamalar yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:35 Kaynak: AA
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