Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Etkili Olan Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - İstanbul

İstanbul'da Etkili Olan Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - İstanbul

1 saat önce

- Etkili olan sis Yaşanan yoğunlıktan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, şehir hatları vapurları ile özel işletmelere ait tekne seferlerinde aksamalar yaşandı.

İstanbul'da Etkili Olan Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - İstanbul, System.String[]
- Etkili olan sis
Yaşanan yoğunlıktan detaylar İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, şehir hatları vapurları ile özel işletmelere ait tekne seferlerinde aksamalar yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:35 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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