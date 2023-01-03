İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sis sebebiyle vapur seferleri yapılamıyor - Son Dakika
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sis sebebiyle vapur seferleri yapılamıyor

03.01.2023 08:02

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken İstanbul Şehir Hatları, sisten kaynaklı hava muhalefeti sebebiyle birçok vapur seferinin de yapılamadığını duyurdu.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle çok sayıda vapur seferinin yapılamadığı bildirildi. Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

BAZI SEFERLER YAPILAMAYACAK

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre sisten kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle; Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı- Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-Karaköy- Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Küçüksu- İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı- Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye.

Kaynak: DHA
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Anadolu Hisarı, Çengelköy, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sis sebebiyle vapur seferleri yapılamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sis sebebiyle vapur seferleri yapılamıyor - Son Dakika
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