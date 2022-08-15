SARIYER'DE EVLERİ SU BASTI; MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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SARIYER'DE EVLERİ SU BASTI; MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

15.08.2022 13:47
SARIYER'DE EVLERİ SU BASTI; MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

İSTANBUL'DA etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İSTANBUL'DA etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sarıyer'de aniden bastıran yağmur nedeniyle 3 katlı bir binanın alt katını su bastı. Evin içinde mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişiyi çevredekiler kurtardı. Sokakta park halindeki onlarca araç da su altında kaldı.

Olay saat 12.30 sıralarında Emirgan Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle 3 katlı bir binanın bahçesi ve giriş katı su altında kaldı. İçeride mahsur kalan 1 kadın 2 çocuğu ile birlikte yardıma koşan çevredekiler  tarafından kurtarıldı. Sokağa park edilmiş onlarca araç da su altında kaldı.  Olay yerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri su tahliye çalışması yaptı.

Mahsur kalanların yardımına koşan Cemalettin Çalışkan,  "Arkadaşın mahsur kaldığını öğrendik. Burada çocuklar içerideymiş, ben hemen koştum geldim buraya çocukları demirin arasından çıkardık. Annelerini de demiri sökerek çıkardık. Belimize kadar su vardı. İçerde 2 çocuk bir de anneleri vardı. İlk defa bu kadar oldu, bu zamana kadar böyle olmuyordu. Evlerin içi de bu şekilde su dolu" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SARIYER'DE EVLERİ SU BASTI; MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SARIYER'DE EVLERİ SU BASTI; MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika
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