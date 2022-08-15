İSTANBUL BOĞAZI ÇAMURA BULANDI - Son Dakika
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İSTANBUL BOĞAZI ÇAMURA BULANDI

15.08.2022 14:57

İSTANBUL'da etkili olan yağış sonrası Göksu ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı.

İSTANBUL'da etkili olan yağış sonrası Göksu ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı. Deniz suyunun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamur İstanbul Boğazı'na aktı. Çamurlu suyun akması boğazın renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.


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Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Göksu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL BOĞAZI ÇAMURA BULANDI - Son Dakika

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