İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Üsküdar'da kara ile deniz birleşti.
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İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Üsküdar'da kara ile deniz birleşti.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:03 Kaynak: İHA
'da etkili olan yağış sonrası Üsküdar
'da kara ile deniz birleşti. - İSTANBUL
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