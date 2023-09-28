İstanbul'daki kuvvetli yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesini geçti

İstanbul, Valilik, AKOM, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası şiddetli yağışa teslim oldu. Kentte özellikle Avrupa yakasını etkisi altına alan kuvvetli yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki kuvvetli sağanak nedeniyle saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 83 seviyesine ulaştığını duyurdu.
Su baskınlarının yaşandığı Başakşehir, Büyükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde trafik durma noktasına geldi.
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