İstanbul'daki kuvvetli yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesini geçti - Son Dakika

İstanbul'daki kuvvetli yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesini geçti

Son Güncelleme: 28.09.2023 18:24

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle mega kentte trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 83 seviyesine ulaştığını duyurdu.

İstanbul, Valilik, AKOM, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası şiddetli yağışa teslim oldu. Kentte özellikle Avrupa yakasını etkisi altına alan kuvvetli yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİĞİ ESİR ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki kuvvetli sağanak nedeniyle saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 83 seviyesine ulaştığını duyurdu.

İstanbul'da etkili olan yağış trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80 seviyesini geçti

ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Su baskınlarının yaşandığı Başakşehir, Büyükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki kuvvetli yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki kuvvetli yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesini geçti - Son Dakika
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