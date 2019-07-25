Son Dakika Haberleri: İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşa zor anlar yaşattı
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İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşa zor anlar yaşattı

44 dakika önce

İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşa zor anlar yaşattı -Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktı Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandıİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak...

İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşa zor anlar yaşattı
-Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktığı da görüldü.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim Meydanı'ndan geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işyerlerine ait saçakların altında yağmurun etkisini azaltmasını bekledi. Kimi vatandaşların ise gidecekleri yerlere yağmur altında koşarak gittikleri görüldü. Bunun yanı sıra sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.
İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşa zor anlar yaşattı
İstanbul Boğazı, İstanbul, Taksim, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:33 Kaynak: İHA
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