Son Dakika Haberleri: İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
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İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktığı da görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim Meydanı'ndan geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ait saçakların altında yağmurun etkisini azaltmasını bekledi. Kimi vatandaşların ise gidecekleri yerlere yağmur altında koşarak gittikleri görüldü. Bunun yanı sıra sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi. - İSTANBUL
İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:01 Kaynak: İHA
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