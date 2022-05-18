İstanbul'da etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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İstanbul'da etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı

18.05.2022 18:45

İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Megakentin trafik yoğunluğu ise yağışın etkisiyle birlikte yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen yağış, bazı ilçelerde zaman zaman etkili olmaya başladı. Mesai saatinin bitiminde kısa süreli aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar ise şemsiyelerle yoluna devam etti.

Öte yandan, mesai saati bitimi ve yağışın etkisiyle birlikte megakentin trafiği adeta durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafikteki yoğunluk yüzde 90 seviyelerine ulaştı. - İSTANBUL

İstanbul'da etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı
İstanbul'da etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı
İstanbul'da etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı
İstanbul'da etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Meteoroloji, İstanbul, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika


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