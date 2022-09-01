BAĞCILAR'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI - 1 - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI - 1

01.09.2022 12:37
BAĞCILAR'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI - 1

İSTANBUL'da etkili olan yağışla Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı.

İSTANBUL'da etkili olan yağışla Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı.

İstanbul'un Avrupa yakasında öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar'da yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Bağcılar, Tragger, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI - 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI - 1 - Son Dakika
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