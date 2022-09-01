BAĞCILAR'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI - 1

İSTANBUL'da etkili olan yağışla Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı.
İstanbul'un Avrupa yakasında öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar'da yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.
Kaynak: DHA
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