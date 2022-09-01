İSTANBUL'da etkili olan yağışla Bağcılar 'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BAĞCILAR'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI - 1 - Son Dakika

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