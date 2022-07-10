Etkili olan yağışta bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Etkili olan yağışta bazı ev ve iş yerlerini su bastı

10.07.2022 13:13

İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle Sarıyer'deki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle Sarıyer'deki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerine şiddetli yağış nedeniyle su dolarken, giriş ve bodrum katlarındaki bir kısım dairelerin giderleri patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, su tahliye çalışması yaptı.

Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su basan yerleri temizlerken, bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Çamurla dolan sokaklarda iş makineleri ve vidanjörlerle görev yapan ekipler, tıkanan giderleri ve kanalizasyonları açmaya çalışıyor.

Ev tahliye edildi

Öte yandan, Pınar Mahallesi İlgili Sokak'taki yolun bir kısmında şiddetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yolun alt kısmındaki müstakil evin bahçesindeki istinat duvarının bir kısmı da yıkıldı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, yolu araç ve yaya geçişine kapatırken, ev de tahliye edildi.

Mahalle sakinlerdin Ferda Erik, olayın gece saatlerinde yaşandığını belirterek, "Biz olayı duymadık, çok fazla gök gürültüsü vardı. Gece boyunca gürültü devam etti. Çökmeyi sabah fark ettik." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etkili olan yağışta bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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