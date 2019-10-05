Son Dakika Haberleri: İstanbul'da etkili olan yağmur, bazı ağaçları yola devirdi
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İstanbul'da etkili olan yağmur, bazı ağaçları yola devirdi

25 dakika önce

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Bakırköy'de bulunan bir ağaç, gövdesinden koparak yola devrildiMeteoroloji 1.

İstanbul'da etkili olan yağmur, bazı ağaçları yola devirdi, System.String[]

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Bakırköy'de bulunan bir ağaç, gövdesinden koparak yola devrildi


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini gece saatlerinden itibaren göstermeye başladı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, birçok noktada su birikintilerine sebep oldu.


Yağmur ve rüzgar sebebiyle de bazı noktalarda ağaçlar köklerinden ve gövdelerinden savrularak yola düştü. Ağaçların düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi.


Bakırköy'de ise Sultançiftliği ve İncirli Caddesi civarında devrilen ağaçlar yolları ve apartman önlerini kapattı. - İSTANBUL

Bakırköy, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
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