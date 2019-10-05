İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte, bazı caddelerde su birikintileri oluştu
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İstanbul'da etkili olması beklenen yağış, gecenin ilerleyen saatlerde kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
İstanbul'da etkili olması beklenen yağış, gecenin ilerleyen saatlerde kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmur nedeniyle kentteki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. - İSTANBUL
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