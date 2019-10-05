Son Dakika Haberleri: İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte, bazı caddelerde su birikintileri oluştu
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İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte, bazı caddelerde su birikintileri oluştu

1 saat önce

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte, bazı caddelerde su birikintileri oluştuİSTANBUL - İstanbul'da etkili olması beklenen yağış, gecenin ilerleyen saatlerde kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte, bazı caddelerde su birikintileri oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olması beklenen yağış, gecenin ilerleyen saatlerde kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmur nedeniyle kentteki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte, bazı caddelerde su birikintileri oluştu

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:54 Kaynak: İHA
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