Çimentolu suların yağmur kanallarına bırakılması İmamoğlu'nu isyan ettirdi: İşgüzarlık bu

Turuncu kodlu uyarının yapıldığı İstanbul'da, yağış henüz beklenen düzeyde etkili olmadı. AKOM'da bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, yağışın kentin doğusuna kaydığını söyledi. Yeni verilere göre saat 15.00'ten itibaren Şile, Pendik, Kartal ve Tuzla'da şiddetli yağış bekleniyor.

İMAMOĞLU KONTROLÜ AKOM'DAN YÜRÜTÜYOR

Sabah saatlerinden itibaren Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen çalışmaları buradan takip etti. Kameralar karşısına geçerek bir de basın açıklaması yapan İmamoğlu, "Süreç devam ediyor. Bu konuda hem AFAD'ın hem AKOM olarak bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla beraber kurumumuz, bu hafta başından beri teyakkuzda, süreçle ilgili tedbirlerini rutinin dışına çıkartarak arttırmış durumda ve yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anda bütün ilgili kurumlarımızın yöneticileri burada. Kontrolü buradan yürütüyoruz. İstanbul genelinde, şu anda tümüyle hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Bin 831 araç-ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara karşı hazırlıklarını yapmış bir biçimde bu sağanak yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Beklenen yağmurun tahmin edilen ölçüde etkili olmazken İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Çimentolu suların yağmur kanallarına bırakıldığını ifade eden İmamoğlu, İSKİ ekipleri tarafından Silivri'de çekilen fotoğrafı paylaşarak "Bazı işgüzarlar beton mikserlerinin temizliğini yapıyor, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, sonra beton donuyor, kanal tıkanıyor, evleri ve işyerlerini su basıyor. YAPMAYIN" ifadelerine yer verdi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;