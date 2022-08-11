Çimentolu suların yağmur kanallarına bırakılması İmamoğlu'nu isyan ettirdi: İşgüzarlık bu - Son Dakika
Üye Girişi

Çimentolu suların yağmur kanallarına bırakılması İmamoğlu'nu isyan ettirdi: İşgüzarlık bu

11.08.2022 13:38
Çimentolu suların yağmur kanallarına bırakılması İmamoğlu'nu isyan ettirdi: İşgüzarlık bu

İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağış öncesi İBB ekipleri teyakkuza geçmiş durumda. Yürütülen çalışmaları AKOM'dan takip edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Çimentolu suların yağmur kanallarına bırakıldığını ifade eden İmamoğlu, paylaştığı fotoğrafa "Bazı işgüzarlar beton mikserlerinin temizliğini yapıyor, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor" notunu düştü.

Turuncu kodlu uyarının yapıldığı İstanbul'da, yağış henüz beklenen düzeyde etkili olmadı. AKOM'da bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, yağışın kentin doğusuna kaydığını söyledi. Yeni verilere göre saat 15.00'ten itibaren Şile, Pendik, Kartal ve Tuzla'da şiddetli yağış bekleniyor.

İMAMOĞLU KONTROLÜ AKOM'DAN YÜRÜTÜYOR

Sabah saatlerinden itibaren Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen çalışmaları buradan takip etti. Kameralar karşısına geçerek bir de basın açıklaması yapan İmamoğlu, "Süreç devam ediyor. Bu konuda hem AFAD'ın hem AKOM olarak bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla beraber kurumumuz, bu hafta başından beri teyakkuzda, süreçle ilgili tedbirlerini rutinin dışına çıkartarak arttırmış durumda ve yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anda bütün ilgili kurumlarımızın yöneticileri burada. Kontrolü buradan yürütüyoruz. İstanbul genelinde, şu anda tümüyle hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Bin 831 araç-ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara karşı hazırlıklarını yapmış bir biçimde bu sağanak yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Beklenen yağmurun tahmin edilen ölçüde etkili olmazken İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Çimentolu suların yağmur kanallarına bırakıldığını ifade eden İmamoğlu, İSKİ ekipleri tarafından Silivri'de çekilen fotoğrafı paylaşarak "Bazı işgüzarlar beton mikserlerinin temizliğini yapıyor, çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, sonra beton donuyor, kanal tıkanıyor, evleri ve işyerlerini su basıyor. YAPMAYIN" ifadelerine yer verdi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

Çimentolu suların yağmur kanallarına bırakılması İmamoğlu'nu isyan ettirdi: İşgüzarlık bu
YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu'ndan mazgal çağrısı: Bunu yapanı bize ihbar edin Ekrem İmamoğlu'ndan mazgal çağrısı: Bunu yapanı bize ihbar edin Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara sağanak uyarısı: Altyapı yetersiz Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara sağanak uyarısı: Altyapı yetersiz

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çimentolu suların yağmur kanallarına bırakılması İmamoğlu'nu isyan ettirdi: İşgüzarlık bu - Son Dakika


Son Dakika
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
12:10 Taksim meydanında Kürtçe müzik yapmalarına izin verilmeyen grup, İBB binası önüne gidip protestoda bulundu
11:47 Ali Babacan, AK Partili gençler tarafından "Alçaklara kar yağıyor" türküsüyle protesto edildi
12:44 Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray'dan sondaj tepkisi: Osmanlı donanmasını çürüten Abdülhamid'in bile kemiklerini sızlattınız
11:40 Galatasaray'da Marcao'dan sonra Nelsson da yolcu! İki stoper almak için düğmeye basıldı
11:30 Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar
11:26 Ekrem İmamoğlu'ndan mazgal çağrısı: Bunu yapanı bize ihbar edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 13:38:20. #1.12#
SON DAKİKA: Çimentolu suların yağmur kanallarına bırakılması İmamoğlu'nu isyan ettirdi: İşgüzarlık bu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement