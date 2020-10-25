İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

25.10.2020 05:36

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çevredeki vatandaşlar ve yol üzerindeki araçlar sis içerisinde adeta kayboldu.

İstanbul'da gece saatlerinde sis meydana geldi. Kentin bazı noktalarında etkili olan sis ilerleyen saatlerde iyice yoğunlaştı. İstanbul Havalimanı sis içerisine hapsolurken, Haliç Köprüsü ise görünmez hale geldi. Görüş mesafesini etkileyen sis sürücülere kimi zaman da zor anlar yaşattı.

Çevredeki vatandaşların ve E5 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan araçların içinde kaybolduğu sis adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da etkisini gösteren sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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