3 ilçenin kabusu olmuşlardı, son işlerinde yakayı ele verdiler - Son Dakika

3 ilçenin kabusu olmuşlardı, son işlerinde yakayı ele verdiler

Son Güncelleme: 22.09.2023 13:19

İstanbul'da Sultangazi, Arnavutköy ve Sarıyer'de kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerde hırsızlık yapan iki kadın, ekiplerin başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

İstanbul'da gündüz vakti gözlerine kestirdikleri evlerin kapı kilitlerini kırarak içeri girip para ve ziynet eşyalarını çalan iki hırsız yakalandı.

3 İLÇENİN KABUSU OLMUŞLARDI

Sultangazi, Arnavutköy ve Sarıyer'de evleri soyulanların şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlıkları yapanların kadın olduğu tespit edildi. Bir olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin yüzlerini elleriyle kapatarak apartmana girdikleri ardından hırsızlığı gerçekleştirip hızla uzaklaştıkları görüldü. Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği eski sabıkalı iki kadın hırsızı gözaltına alındı.

İstanbul'da 3 ilçenin kabusu kadın hırsızlar yakayı ele verdi

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Gözaltına alınan Seda U.(26)'nun daha önceden 81 tane, Özlem U.(19)'un ise 11 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin 4 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki kadın hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 3 ilçenin kabusu kadın hırsızlar yakayı ele verdi

Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlıklar;

  • 29 Ağustos'ta ultangaz'de M. K.'nin evinden 281 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması
  • 3 Eylül'de Arnavutköy'de M. S.'nin evinden 25 bin lira değerinde ziynet eşyalarının çalınması
  • 13 Eylül'de Arnavutköy'de S. Ç.'nin evinden 30 bin değerinde ziynet eşya çalınması
  • 15 Eylül'de Sarıyer'de A. K.'nin evinden 100 bin lira değerindei ziynet eşyası çalınması
Kaynak: DHA

Sultangazi, Sarıyer, Eylül, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 ilçenin kabusu olmuşlardı, son işlerinde yakayı ele verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 ilçenin kabusu olmuşlardı, son işlerinde yakayı ele verdiler - Son Dakika
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